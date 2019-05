Le Président Ho Chi Minh. Photo: VNA



Buenos Aires (VNA) - Une cérémonie marquant le 129e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890) a été organisée le 26 mai à Buenos Aires, par l'Institut des cultures Argentine-Vietnam (ICAV) et l'ambassade du Vietnam en Argentine.

Dans son discours, la présidente de l'ICAV, Poldi Sosa, a loué les grandes contributions du Président Ho Chi Minh à la fondation de la République démocratique du Vietnam, l'actuelle République socialiste du Vietnam, ainsi qu’à la lutte héroïque pour la libération et l'indépendance nationales.



Elle a souhaité voir les histoires sur la vie et la carrière du Président Ho Chi Minh et l’histoire du Vietnam être présentées aux Argentins, en particulier aux jeunes, contribuant à l’intensification de l’amitié entre les deux pays.



De son côté, l'ambassadeur vietnamien Dang Xuan Dung a déclaré que les Vietnamiens gardaient toujours en leur mémoire les contributions du feu dirigeant et qu’ils s’efforçaient de mettre en œuvre pleinement son testament, consolidant le bloc de grande union nationale et les liens avec d’autres peuples dans le monde, afin de faire du Vietnam un pays riche, puissant, égale, démocratique et moderne.



Le même jour, un concours destiné aux Vietnamiens aux Pays-Bas et intitulé « Racontez des histoires sur la pensée, la morale et le style du Président Hô Chi Minh" a été organisé à La Haye en l’honneur du 129e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh et du 50e anniversaire de la mise en œuvre de son testament.

L’ambassadrice vietnamienne Ngo Thi Hoa (4e à partir de la gauche) et les gagnants du concours. Photo: VNA



Le concours visait à sensibiliser les Vietnamiens dans ce pays sur la pensée et la morale du Président Ho Chi Minh ainsi que sur le patriotisme, a déclaré l’ambassadrice vietnamienne Ngo Thi Hoa.

Auparavant, des Vietnamiens dans ce pays européen étaient allés offrir de l'encens à la mémoire du défunt président. -VNA