Photo: baokhanhhoa.vn

Khanh Hoa (VNA) - Le Comité populaire de la province de Khanh Hoa (Centre) vient d’approuver la proposition du Service provincial de la Culture et des Sports concernant l'organisation du 10e Festival de la mer de Nha Trang-Khanh Hoa en juin 2023.

Ledit service va se coordonner avec les agences, unités et localités concernées dans les préparatifs de cet événement sportif.

Organisé pour la première fois en 2003, le Festival bisannuel de la mer de Nha Trang est devenu l’une des activités touristiques les plus importants de Khanh Hoa. Une bonne occasion pour la province d’attirer plus de touristes nationaux et étrangers, contribuant à sa relance post-pandémique.

Les autorités provinciales vont créer le comité d’organisation et les sous-comités chargés des préparatifs du festival ainsi que faire appel à des sponsors.-VNA