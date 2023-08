Économie Ninh Thuân investit massivement dans ses infrastructures Ninh Thuân investit massivement dans ses infrastructures, en mettant particulièrement l’accent sur les transports, tout en exploitant pleinement son potentiel de développement touristique. Son ambition est de devenir une zone économique des plus dynamiques du pays.

Économie Vietnam et Inde discutent des mesures visant à stimuler leur coopération économique et commerciale Un forum d'entreprises Vietnam-Inde a été organisé le 7 août à New Delhi par le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'ambassade du Vietnam en Inde et la Chambre de commerce et d'industrie PHD de l'Inde.

Économie Soutien des entreprises dans l'inventaire et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre La Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC), en collaboration avec la Société financière internationale (IFC), a organisé mardi 8 août à Hanoi la cérémonie de lancement du manuel de déclaration des émissions de gaz à effet de serre.

Économie Peste porcine africaine : la presse sud-coréenne parle des vaccins vietnamiens De nombreux journaux et sites Web sud-coréens tels que Newsis et Nnews ont souligné la toute première exportation par le Vietnam de vaccins contre la peste porcine africaine (PPA) vers plusieurs pays de la région, notant que cet événement a attiré l’attention des industries pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales.