L'autoroute Van Don - Mong Cai dans la province de Quang Ninh devra être mise en service le 30 juin prochain. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La construction de l'autoroute Van Don - Mong Cai dans la province de Quang Ninh (Nord), qui est considérée comme le dernier tronçon de l'axe autoroutier principal Hanoï-Hai Phong-Ha Long-Van Don-Mong Cai de près de 200 kilomètres, devra être achevée pour une mise en service le 30 juin prochain. Son ouverture au trafic créera des conditions favorables au développement local.

Mise en chantier en avril 2019, l'autoroute Van Don - Mong Cai fera une longueur de plus de 80 kilomètres avec quatre voies. Sa construction nécessite plus de 11.119 milliards de dôngs (près de 500 millions de dollars) et s'étend sur une superficie de 456,2 ha dans la ville de Mong Cai et les districts de Van Don, Tien Yen, Dam Ha, Hai Ha de la province de Quang Ninh.

L'autoroute Van Don - Mong Cai, reliée à deux autres autoroutes que sont Ha Long - Hai Phong et Ha Long - Van Don, créera un axe autoroutier de 165 km le long de la province de Quang Ninh, depuis le poste frontalier international de Bac Luan II (Mong Cai) au pont de Bach Dang (Quang Yen).

Une fois la construction de l’autoroute Van Don-Mong Cai achevée, Quang Ninh possédera la plus longue autoroute trans-provinciale du Vietnam, reliant les zones économiques de Quang Yen, Van Don et celle de la porte frontalière de Mong Cai, a déclaré Hoang Quang Phong, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI).

Une fois sa construction achevée, l’autoroute Van Don-Mong Cai permettra de réduire le temps de trajet entre Hanoï et la porte frontalière internationale de Mong Cai, le ramenant de six heures à trois heures.

Photo: VNA

Elle permettra notamment de créer une percée dans le développement de plusieurs zones économiques de la province de Quang Ninh et une force motrice à la croissance de la région orientale de cette localité septentrionale, tout en réduisant les écarts de développement entre des zones dans la province de Quang Ninh. -VNA