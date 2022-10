Quang Ninh (VNA) – L’autoroute Vân Dôn - Mong Cai, inaugurée il y a un mois, permet aux véhicules de rouler à une vitesse de 120 km/h, réduisant à trois heures contre de cinq à six heures auparavant la durée du trajet entre Hanoi et Mong Cai.

L’autoroute Vân Dôn - Mong Cai ouvre un nouvel espace de développement pour la province de Quang Ninh (Nord) et pour l’ensemble du delta du fleuve Rouge. Photo : VNA

Grâce à l’autoroute Vân Dôn - Mong Cai, la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord) a connu une forte hausse du nombre de touristes lors de la Fête nationale (2 septembre). Selon Pham Thi Oanh, directrice du Département de la culture et de l’information de la ville, un plan de promotion du tourisme sera lancé pour accueillir des touristes locaux et ceux venus de la province chinoise de Dongxing, à proximité de Mong Cai.



L’autoroute, longue de 80,23 km et large de 25,25 m, relie l’aéroport international de Vân Dôn et la route d’accès au pont Bac Luân 2 à la frontière sino-vietnamienne dans la ville de Mong Cai. Construite en un peu plus de deux ans, elle dispose de quatre voies pour les véhicules, de deux voies d’urgence et permet une vitesse de circulation de 120 km/h, réduisant à trois heures contre de cinq à six heures auparavant la durée du trajet entre Hanoï et Mong Cai La route est équipée d’un système de transport intelligent fonctionnant 24 heures sur 24 et dans toutes les conditions météorologiques.

Le président du Comité populaire provincial, Nguyên Tuong Van, a déclaré que l’autoroute Vân Dôn - Mong Cai permet de réduire à trois heures la durée du trajet entre Hanoï et la ville de Mong Cai. Cela fait de Quang Ninh la localité dotée de la plus grande longueur d’autoroute (176 km). De plus, l’autoroute Vân Dôn - Mong Cai est la première du genre à relier trois aéroports (Nôi Bài à Hanoi, Cat Bi à Hai Phong et Vân Dôn) et trois zones économiques avec la porte frontière internationale.

Elle aide également à relier d’autres pays de l’ASEAN et des localités vietnamiennes à la Chine via le poste-frontière international de Mong Cai, facilitant ainsi l’attraction des investissements, les activités économiques frontalières, ainsi que le développement social et touristique dans la province, a noté Nguyên Tuong Van. – CVN/VNA