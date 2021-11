Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a présenté au ministère des Transports un plan de réouverture de vols internationaux réguliers.



Selon ce plan, dans la première phase, des vols à forfaits seront repris pour des citoyens vietnamiens. Ils concerneront tout d’abord le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, la France, l’Allemagne, la Russie, l’Australie et d’autres marchés si nécessaire.



Parallèlement, des vols seront effectués pour transporter des touristes étrangers à Phu Quoc (province de Kien Giang, au Sud), aux provinces de Khanh Hoa (Centre) et de Quang Ninh (Nord)... La fréquence pour chaque destination sera d’un vol par jour, avant d’être portée à deux vols par jour le mois suivant.



Pour ces vols, selon les propositions de la CAAV, les touristes devront présenter un certificat de test RT-PCR ou RT-LAMP négatif au virus (effectué dans les 72 heures avant le voyage au Vietnam), un certificat de vaccination complète ou un certificat de guérison du COVID-19 au cours des six mois avant le voyage. À noter également qu’il sera obligatoire de participer à un circuit à forfait auprès d’un opérateur touristique.



La 2e phase devrait commencer en janvier 2022, avec la reprise de vols réguliers amenant des passagers au Vietnam. Les passagers devront posséder des certificats de vaccination complète ou de rétablissement de COVID-19. Des liaisons entre le Vietnam et la Chine, Hong Kong (Chine), le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, la France, l’Allemagne, la Russie et l’Australie, et d’autres marchés seront autorisées.



La 3e phase débutera en avril 2022, en fonction du processus de vaccination contre le COVID-19 et d'une évaluation de l'immunité collective au Vietnam. Les arrivants au Vietnam n’auront plus besoin de passer la période de quarantaine car les « passeports vaccinaux » seront alors mis en place. Les passagers vietnamiens et étrangers devront présenter des certificats de vaccination complète ou de guérison du COVID-19.



Enfin, la phase d'exploitation de vols internationaux réguliers à la demande, devrait débuter en juillet 2022, en fonction du processus de vaccination contre le COVID-19 et d'une évaluation de l'immunité collective au Vietnam. -VNA