FPT investit dans la recherche et l'application des technologies les plus récentes telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle, la blockchain, l’informatique en nuage...Photo : fpt .ai

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est actuellement classé 25e dans le Top 50 des pays numériques, selon un rapport de la compagnie de consultation Tholons des Etats-Unis. Le Vietnam compte 64.000 entreprises numériques et leur nombre ne cesse d'augmenter.

"L'autonomie technologique aidera à nous élever fortement", a estimé le directeur général de FPT Corporation, Nguyen Van Khoa, lors d’une interview accordée à l' Agence vietnamienne d'information (VNA).

Dans les temps à venir, FPT continuera d'investir dans la recherche et l'application des technologies les plus récentes telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle, la blockchain, l’informatique en nuage… pour contribuer plus rapidement et plus efficacement au développement du pays, des localités et des entreprises.

Le directeur général de FPT Corporation, Nguyen Van Khoa. Photo : VNA



En 2021, FPT a rejoint 40 villes et provinces à travers le pays dans une transformation numérique complète, mettant en œuvre des programmes de formation en la matière pour plus de 10.000 dirigeants à tous les niveaux.

Pendant les vagues épidémiques, FPT a développé le programme FPT eCovax, qui fournit des outils technologiques pour aider les entreprises à accroître leur résistance numérique, à faire face à la pandémie et à surmonter tous les défis dans le contexte de la distanciation sociale et, maintenant, de la Nouvelle normalité. Plus de 3.000 entreprises ont utilisé eCovax de FPT.

Nguyen Van Khoa a souligné que dans les temps à venir, FPT fournirait des solutions vers le gouvernement numérique et l'économie numérique, participerait à la construction de villes intelligentes, de transports intelligents, de systèmes de santé et d'éducation intelligents, au bénéfice de millions de personnes. -VNA