Ca Mau (VNA) – La province de Ca Mau a lancé vendredi 15 janvier un projet de système de suivi environnemental des mangroves pour l'aquaculture dans le cadre des subventions pour l'innovation "Aus4Innovation", d’une valeur de plus de 500.000 dollars australiens (près de 500.000 dollars).

D’une durée de 15 mois, ce projet développé par l'Université du Queensland et la compagnie Dông Xanh (Green Field Consulting And Development Company Limited - GFD) aidera Ca Mau à établir un système de suivi environnemental des mangroves pour l'aquaculture. Il fournira des informations sur la gestion des forêts de mangroves et l'aquaculture durable, contribuant à l'amélioration des moyens de subsistance et de la résilience au changement climatique des communautés côtières.

L'Université du Queensland et la société GFD sont les partenaires principaux pour mettre en œuvre ce projet. Le Service de l’Agriculture et du Développement rural de Ca Mau, bénéficiaire du projet, est chargé de mettre en service et maintenir le système de suivi environnemental pour fournir des informations précises pour la plantation des mangroves liées au développement de l’aquaculture.

Le projet contribuera à la réduction des effets néfastes du changement climatique sur les communautés côtières et au développement durable du delta du Mékong, a déclaré sa directrice, Catherine Lovelock.

Selon le directeur adjoint du Service de l’Agriculture et du Développement rural de Ca Mau, Châu Công Bang, le projet répond aux besoins locaux d’aider la population à planter des mangroves tout en y développant l’aquaculture. -VNA