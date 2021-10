Photo: VNA

Sydney (VNA) – Lors du premier Sommet annuel ASEAN-Australie tenu en ligne le 27 octobre, le Premier ministre australien, Scott Morrison, a souligné le soutien de son pays au rôle central de l’ASEAN dans la région Indo-Pacifique.

Selon lui, les sommets annuels entre l'ASEAN et l'Australie permettront aux deux parties d'approfondir leurs relations. La croissance des États membres de l'ASEAN est la base de la stabilité de la région ainsi que de la prospérité de l'Australie. Le partenariat à long terme entre l’Australie et l’ASEAN soutient une région Indo-Pacifique ouverte, inclusive et résiliente.

Scott Morrison a indiqué que jusqu'à présent, l'Australie avait directement partagé près de 4 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 avec les pays de l'ASEAN et devrait en partager au moins 10 millions autres d'ici le milieu de l'année prochaine.

A cette occasion, le Premier ministre australien a annoncé une Initiative australienne pour l'avenir de l'ASEAN. afin de promouvoir la coopération, de soutenir la mise en œuvre de l’ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), et d'augmenter les investissements dans de la région. En conséquence, l'Australie fournira plus de 93 millions de dollars à des projets identifiés conjointement par l'ASEAN et l'Australie pour traiter des défis émergents, dont la reprise post-COVID-19, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, la sécurité énergétique et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, l'économie circulaire et les océans bleus.

Concernant le pacte trilatéral de sécurité entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis (AUKUS), il a déclaré que l'AUKUS ne modifie pas l'engagement de l'Australie envers l'ASEAN ou l’AOIP, mais renforce son soutien à une structure régionale dans laquelle l'ASEAN joue un rôle central. -VNA