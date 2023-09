L'éducation et la cuisine australienne présentées le 18 à Cân Tho. Photo: baocantho.com.vn



Cân Tho (VNA) - L'éducation et la cuisine australienne ont été présentées le 18 septembre à Cân Tho, dans le delta du Mékong, en vue de promouvoir davantage les relations bilatérales.



Le programme, qui s'inscrit dans le cadre des activités célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie, a été organisé par la Commission australienne du commerce et des investissements (Austrade) et le consulat général d'Australie à Hô Chi Minh-Ville.



Il s’agissait d’une initiative d’Austrade visant à présenter le potentiel et les atouts du pays en matière d’éducation, de formation et de cuisine aux régions économiques clés du Vietnam.



S'exprimant à l'événement, Rebecca Ball, conseillère du commerce et de l'investissement de l'Australie, a déclaré que grâce à des efforts et des engagements communs, les deux pays obtiendraient davantage de résultats commerciaux et renforceraient davantage leur amitié.

Le Vietnam est l'un des principaux exportateurs de café, de riz, de noix de cajou, de poivre et des produts aquatiques. Pendant ce temps, l'Australie est célèbre pour ses fruits, son lait, son vin, sa viande et ses produits aquatiques haut de gamme, offrant au marché vietnamien des choix plus diversifiés et élargissant les opportunités commerciales saisonnières.

En outre, l'éducation a toujours joué un rôle clé dans les relations bilatérales, a poursuivi Rebecca Ball, notant que le nombre d'étudiants vietnamiens en Australie a considérablement augmenté et que de plus en plus d'organisations australiennes proposent des programmes universitaires dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Environ 27.000 étudiants vietnamiens étudient en Australie tandis que 10.000 autres s'inscrivent à des cours australiens au Vietnam, a-t-elle ajouté.



Nguyên Thuc Hiên, vice-président du Comité populaire de Cân Tho, a déclaré que les relations économiques et commerciales bilatérales étaient florissantes. Le commerce entre les deux pays s'est élevé à environ 16 milliards de dollars en 2022, faisant du Vietnam le 10e partenaire commercial de l'Australie, qui à son tour se classe au 7e rang des partenaires commerciaux de l'Australie.

La ville met en œuvre un projet visant à améliorer la sensibilisation à l’éducation créative, financé par l’Asia Music Performing Arts Education (AMPA) d’Australie. Ce projet constitue une plateforme pour davantage de coopération éducative entre les deux parties, a-t-il indiqué.

Il a appelé l'Australie à aider à construire des espaces australiens dans les universités de Cân Tho et à envoyer des volontaires pour enseigner l'anglais dans les établissements d'enseignement locaux afin de contribuer au développement de la ville et de renforcer l'amitié entre les deux pays.

En outre, Cân Tho considère l'application des sciences et des technologies pour améliorer les ressources humaines, en particulier dans l'agriculture, comme l'une des étapes décisives.



Compte tenu de cela, il s'engage à créer les meilleures conditions possibles pour que les entreprises australiennes explorent les opportunités d'investissement dans ce domaine. -VNA