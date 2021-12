La réunion de promotion et de connexion commerciale organisée le 21 décembre à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-VIlle (VNA) - L'Australie, qui importe chaque année pour environ 600 milliards de dollars, est un marché potentiel pour de nombreux produits à l’export du Vietnam, a déclaré Tran Ba Phuc, président de l'Association des entreprises vietnamiennes en Australie, lors d'une réunion de promotion et de connexion commerciale organisée le 21 décembre à Ho Chi Minh-Ville.

Notant que le commerce entre le Vietnam et l'Australie n'est pas encore à la hauteur des potentiels des deux pays, Tran Ba Phuc a informé que le commerce bilatéral est passé de 8,3 milliards de dollars en 2020 à 10 milliards au cours des 11 premiers mois de 2021.

Selon Tran Ba Phuc, son association vient de créer le Centre de promotion du commerce Vietnam-Australie et une chambre en charge du commerce des produits vietnamiens à Melbourne pour stimuler l'exportation de produits vietnamiens en les présentant aux chaînes de vente au détail locales.

De son côté, Le Huu Nghia, vice-président de l’Association des entreprises de Ho Chi Minh-Ville (HUBA) a informé que HUBA avait signé des accords de coopération avec le Centre du service extérieur (FSC) et l'Association des entreprises vietnamiennes d'outre-mer pour organiser une série d'événements d’échange, de promotion commerciale et de présentation de produits vietnamiens sur des marchés potentiels, dont l'Australie.

Selon Peter Hong, vice-président et secrétaire général de l'Association des entreprises vietnamiennes d'outre-mer, les avantages que les entreprises vietnamiennes peuvent tirer en présentant leurs marchandises en Australie sont de connecter facilement avec la communauté d'environ 450.000 à 470.000 Vietnamiens vivant et travaillant dans ce pays, sans compter environ 30.000 étudiants vietnamiens.

Il a conseillé aux exportateurs vietnamiens d'étudier les normes et les certificats australiens, et de proposer des mesures pour un emballage, un stockage et un transport sûrs afin de garantir la qualité de leurs produits.-VNA