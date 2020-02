Le Premier ministre australien Scott Morrison (gauche) serre la main du président indonésien Joko Widodo avant la réunion au Parlement à Canberra, le 10 février 2020. Photo: AFP Le Premier ministre australien Scott Morrison (gauche) serre la main du président indonésien Joko Widodo avant la réunion au Parlement à Canberra, le 10 février 2020. Photo: AFP

Jakarta (VNA) - L’Australie et l’Indonésie ont annoncé lundi 10 février un plan de 100 jours pour mettre en œuvre un accord commercial tant attendu, les deux pays saluant un "nouveau départ" pour leurs relations.



Les deux économies du Groupe des économies développées et émergentes (G20) souhaitent promouvoir leurs échanges commerciaux qui restent encore modestes, 12 milliards de dollars par an.



Prenant la parole devant le Parlement australien, le président indonésien Joko Widodo a déclaré que sa visite d’État en Australie avait marqué un nouveau départ d’une nouvelle relation entre les deux nations.



Lors d’une apparition publique conjointe avec le président indonésien à Canberra, le Premier ministre australien Scott Morrison a présenté un plan d’action de 100 jours pour mettre en œuvre l’accord commercial Australie-Indonésie.



Les négociations sur cet accord ont démarré en 2010 et il a été ratifié par le Parlement indonésien la semaine dernière, avant la visite du président Joko Widodo.



L’accord verra l’élimination de tous les tarifs commerciaux australiens, tandis que 94% des droits indonésiens seront progressivement supprimés.



Un meilleur accès au marché australien devrait stimuler les industries automobile et textile indonésiennes et stimuler les exportations indonésiennes de bois, d’électronique et de médicaments. L’accord prévoit également un meilleur accès de l’industrie agricole australienne au vaste marché indonésien de 260 millions d’habitants.



Les universités, prestataires de soins de santé et mineurs australiens bénéficieront aussi d’une entrée plus facile dans la plus grande économie d’Asie du Sud-Est. –VNA