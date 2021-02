Hanoi, 13 février (VNA) - Le Vietnam est le 8e fournisseur de fruits et légumes transformés pour l'Australie au cours des 11 premiers mois de 2020, atteignant 28,65 millions de dollars, en hausse de 34,9% en un an.

Dans une usine de transformation de fruits. Photo: Congthuong

Selon les données du Centre du commerce international (ITC), cité par le Département d’import-export, en 11 mois 2020, les importations australie nnes des fruits et légumes transformés se sont chiffrées à 884,7 millions de dollars (-2,9% en un an).Le Vietnam a été le 8e fournisseur de fruits et légumes transformés pour l'Australie au cours des 11 premiers mois de 2020, avec 28,65 millions de dollars, en hausse de 34,9% en un an. La proportion des importations australiennes de fruits et légumes transformés en provenance du Vietnam représentait 3,2% ( 0,9 point).Le Vietnam a atteint le taux de croissance le plus élevé parmi 10 principaux marchés d'approvisionnement pour ce produit en Australie au cours des 11 premiers mois de 2020.- CPV/VNA