Tran Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, Auditeur général d’Etat du Vietnam. Photo : Vietnam+



En tant que président du Comité du plan stratégique de l'Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Asie du Sud-Est (ASEANSAI), l'Audit d'État du Vietnam a présidé l'élaboration du Plan stratégique de l'ASEANSAI pour 2022-2025, présenté lors du 6e Sommet de l’ASEANSAI.

Le 6e Sommet de l’ASEANSAI a eu lieu virtuellement le 2 novembre sous la présidence de l’Auditeur général du Myanmar, Kan Zaw, vice-président de l’ASEANSAI pour le mandat 2019-2021. Depuis le siège de l’Audit d’Etat du Vietnam à Hanoï, Tran Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, Auditeur général d’Etat du Vietnam, a participé par visioconférence à l’événement, en tant que président du Comité du plan stratégique de l’ASEANSAI, membre du Comité de partage des connaissances de l’ASEANSAI.

Le 6e Sommet de l’ASEANSAI a lieu virtuellement le 2 novembre. Photo : Vietnam+



Selon l’Audit d’Etat du Vietnam, le Plan stratégique pour 2022-2025 vise à faire de l’ASEANSAI une organisation fiable, dynamique et professionnelle des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, à promouvoir une bonne gouvernance dans la région de l'ASEAN avec cinq valeurs fondamentales : respect, professionnalisme, coopération, innovation et réponse rapide. Le plan souligne la mission de l’ASEANSAI de devenir une organisation indépendante, professionnelle et apolitique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques des pays de l'ASEAN.

Pour réaliser cette vision et cette mission, l'ASEANSAI a fixé quatre objectifs stratégiques pour la période 2022-2025, à savoir : renforcer les capacités des institutions membres ; intensifier les partages de connaissances entre les institutions supérieures de contrôle des finances publiques et les parties concernées ; renforcer la coopération avec les partenaires dans la région et dans le monde ; renforcer la gouvernance interne et gérer l'organisation en tant qu'organisation internationale.

Des représentants de l'Audit d'Etat du Vietnam. Photo : Vietnam+



Etaient présents au 6e Sommet de l'ASEANSAI des représentants des 10 institutions supérieures de contrôle des finances publiques membres, des partenaires au développement de l’ASEANSAI (Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques – INTOSAI, Banque mondiale – BM, Banque asiatique de Développement – BAD, Audits de Norvège et de Suède…)

Représentant le président de l'ASEANSAI, l’auditeur général adjoint de la Malaisie, Roslan Abu Bakar, a souligné les défis auxquels l'ASEANSAI était confrontée ces derniers temps, en particulier les crises financières, le changement climatique, l'épidémie de COVID-19. Il a souligné que les institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l’ASEANSAI comprenaient clairement l'importance de la coopération dans la région, ainsi que la nécessité de renforcer les relations avec les partenaires de l'ASEANSAI pour résoudre ensemble les problèmes communs.

Afin de mettre en œuvre avec succès les objectifs de l'ASEANSAI pour la période 2022-2025 et la Charte de l'ASEAN, l’auditeur général adjoint de la Malaisie a suggéré que les membres continuent de renforcer la solidarité, la coopération et le dialogue au sein de l'ASEANSAI et avec les partenaires pour atteindre l'objectif commun sur la primauté du droit et la coopération pour le développement.

Lors du 6e Sommet de l’ASEANSAI, les institutions membres ont convenu de nommer le président et le vice-président de l'ASEANSAI pour le nouveau mandat et ont assisté à la cérémonie de transfert de la présidence de l'ASEANSAI. Elles ont en outre approuvé les plans de travail globaux des comités de l'ASEANSAI pour la période 2022-2023…

Dans son discours d'investiture, le professeur et docteur Kan Zaw, auditeur général du Myanmar, s'est déclaré honoré d'assumer la présidence de l'ASEANSAI pour le mandat 2021-2023. Il a affirmé que les institutions membres resserreront leurs liens et se soutiendront de plus en plus dans le domaine de l'audit public de l'État afin d'améliorer constamment sa qualité à l'avenir.

Le nouveau président de l’ASEANSAI a déclaré souhaiter continuer à recevoir le soutien des institutions membres pour contribuer au succès à venir de l'ASEANSAI pour le mandat 2021-2023./.VietnamPlus