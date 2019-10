La porte frontalière de Bac Luan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La zone économique frontalière de Mong Cai est considérée comme l'un des deux grands centres économiques de la province de Quang Ninh au Nord-Est du pays.

Avec une position géopolitique et économique importante, la ville de Mong Cai a attiré et attire de nombreuses ressources d’investissement du budget de l’État ainsi que d’autres ressources sociales pour la construction des infrastructures économiques et de services, assurant son processus du développement durable.

La zone économique frontalière de Mong Cai a été créée par la décision No19/2012/QD-TTg, rendue publique le 10 avril 2012 du Premier ministre, qui englobe la ville de Mong Cai, neuf communes et villes du district de Hai Ha. C'est l'une des neuf zones économiques frontalières du pays que le Premier ministre a choisis pour verser les investissements au service de son développement pour la période 2016-2020.



L’objectif général de cette décision est de faire de la zone économique frontalière de Mong Cai un pôle de croissance économique dynamique et durable de la province de Quang Ninh et de toute la région économique clé du Nord, l’un des centres touristiques, commerciaux et de services financiers de la province comme du pays.





A présent, la zone économique frontalière de Mong Cai compte 105 projets : 31 projets d'investissement direct étranger, avec un capital social de plus de 1,6 milliard de dollars et 74 projets d’investisseurs vietnamiens, dont le capital social s’élève à 11.625 milliards de dongs (près de 500 millions de dollars). Parmi eux, figure le projet d’usine à fibre optique de Texhong Ngan Long, située dans le parc industriel de Hai Yen. L'usine dotée d’un investissement de 300 millions de dollars, opère de manière stable et crée des emplois pour plus de 4.200 travailleurs. Elle a réalisé une recette totale de 415 millions de dollars en 2018.



Dans le domaine du tourisme et des services, de nombreux projets d’hôtels, de restaurants et de lieux de divertissement ont également été mis en place. Ceux-ci contribuent activement à la croissance de l’économie de la ville de Mong Cai et de la province de Quang Ninh, en général. Il s’agit du projet de l’hôtel international Loi Lai de la société internationale par actions du même nom, d’un capital social total de plus de 30 millions de dollars ; du projet de l’hôtel et du complexe de distraction de Hong Van de la société par actions Hong Van, d’un investissement total de 66 millions de dollars; du projet de golf de Vinh Thuan de la sarl Vinh Thuan, doté d’un capital de 48 millions de dollars; du projet de la zone d'inspection des marchandises d’import-export de la société par actions d’import-export international de Tan Dai Duong.



Selon Nguyen Manh Tuan, chef du comité de gestion des zones économiques frontalières, outre les investisseurs qui mettent en œuvre des projets dans les zones économiques frontalières de Mong Cai, plusieurs investisseurs stratégiques de la province tels que Vingroup, Sun Group, CEO, FLC proposent de faire des recherches et d’investir dans une série d’autres projets de développement du tourisme et des services. Dans un proche avenir, Mong Cai connaîtra un développement remarquable, assurant le processus d'intégration économique.



Les résultats obtenus par la zone économique frontalière de Mong Cai, au cours de ces dernières années, contribuent de manière positive au développement socio-économique de la province de Quang Ninh. Entre 2012 et maintenant, les recettes budgétaires de la ville de Mong Cai ont atteint plus de 10.200 milliards de dongs (438,6 millions de dollars), réalisé un chiffre d'affaires d’import-export près de 38,5 milliards de dollars. Le nombre des personnes participant aux activités d’import-export atteint près de 35 millions de personnes. -VNA