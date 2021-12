Hanoi (VNA) – Le résultat de l’attraction des investissements étrangers est un point culminant de l’économie vietnamienne en 2021, selon de nombreux journaux et pages d’information internationaux, avec de nombreux articles appréciant l’environnement d’investissement au Vietnam.

En 2021, pour la première fois, le Vietnam figure parmi les 20 premiers pays attirant le plus d'IDE dans le monde. Photo: VNA



La presse internationale apprécie également hautement les réalisations du Vietnam dans la stabilisation de la macroéconomie ces dernières années et l’efficacité des politiques du gouvernement pour attirer les investissements. Ces facteurs ont permis de faire du Vietnam l’un des principaux pays d’attraction des investissements dans le monde.En 2021, pour la première fois, le Vietnam figure parmi les 20 premiers pays attirant le plus d’IDE dans le monde, selon le World Investment Report 2021 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (UNCTAD).Le Vietnam est la destination d’investissement la plus conviviale en Asie, a affirmé Dr Oliver Massmann, du cabinet d’avocats Duane Morris - l’un des 100 plus grands cabinets d’avocats au monde.Les principales associations d’entreprises étrangères au Vietnam ont mené des sondages réguliers auprès des entreprises étrangères ces derniers mois sur leur confiance en l’environnement d’investissement au Vietnam. Il en ressort que près de 80% ont évalué très positivement ou positivement les perspectives d’investissement à moyen et long termes au Vietnam.Nakajima Takeo, représentant en chef de l’Organisation japonaise de promotion du commerce à Hanoï a déclaré: "Ces 10 à 20 dernières années, le Vietnam est devenu un lieu de production important pour les entreprises japonaises. Aucune entreprise n’envisage de quitter le Vietnam juste à cause de quelques difficultés, même s’ils doivent ajuster leurs systèmes de production pour s’adapter à la nouvelle situation.""Je pense que les politiques anti-épidémiques et de développement économique du gouvernement sont sur la bonne voie car elles apportent des effets positifs. Beaucoup de nos recommandations ont été prises très au sérieux. Le Vietnam est un pays très dynamique et nous le savons tous c’est pourquoi les investisseurs viennent ici", a déclaré Mme Delphine Rousselet, directrice exécutive de l’Association européenne des entreprises au Vietnam (EuroCham).En plus des investissements directs étrangers, 2021 a aussi été marquée par également l’attractivité du Vietnam dans le domaine des investissements indirects.Avec un gain de 35% en 2021, le VN-Index se classe parmi les 10 marchés les plus performants au monde car le marché de l’investissement au Vietnam reste solide, soutenu par les changements dans la production et la chaîne d’approvisionnement. – CPV/VNA