Hanoi (VNA) – Le 6e Congrès national de l’Association de soutien aux handicapés et aux orphelins vietnamiens (ASVHO) s’est clôturé mardi 26 avril à Hanoi par l’élection d’une nouvelle direction présidée par Nguyên Trong Dàm et l’adoption de grandes orientations pour son 6e mandat (2022-2027).

Des responsables de l’ASVHO rencontrent la presse à l'occasion de son 6e Congrès national. Photo: qdnd.vn

Les représentants des ministères et secteurs et 345 délégués représentants 566.335 membres de 2.908 antennes de l’ASVHO ont participé au congrès auquel le président de la République Nguyên Xuân Phuc, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Vuong Dinh Huê ont envoyé des corbeilles de fleurs de félicitations.

Adoptant le rapport sur la mise en ouvre de la résolution de l’ASVHO sur la période 2017-2022, les délégués ont discuté des tâches du nouveau quinquennat, affirmant la volonté de garantir progressivement les droits des personnes handicapées et des orphelins et de mobiliser les ressources sociales pour aider les personnes défavorisées.

La cheffe de la Commission centrale de la sensibilisation des masses Bui Thi Minh Hoài a salué les réalisations de l’ASVHO, notamment la mobilisation de 2.862 milliards de dôngs, soit 1.500 milliards de dôngs de plus que l’objectif fixé par son 5e Congrès national, et l’organisation des activités de secours efficaces et sûres.

Photo d'illustration: VNA

Elle a exhorté l’ASVHO à continuer de vulgariser les politiques du Parti et les lois de l’Etat pour contribuer à améliorer la prise de conscience de la société, et de formuler des recommandations et suggestions en matière de politiques sur les personnes handicapées et les enfants orphelins pour mieux garantir leurs droits et intérêts légitimes.

L’ASVHO prévoit de se concentrer sur la mobilisation des ressources sociales pour fournir aux personnes handicapées et aux enfants orphelins des aides en santé, éducation, déplacement, habitation, formation professionnelle, emploi, moyens de subsistance ; de mettre en œuvre efficacement six programmes de soutien clés ainsi que les tâches assignées dans le programme de réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025.

Elle s’est fixée l’objectif de mobiliser au moins 3.000 milliards de dôngs, d’aider à former et à trouver un emploi à 8.000 personnes ; à financer 50.000 opérations de la cataracte, 5.000 opérations orthopédiques, ostéopathiques et cardiaques, 60.000 cartes d’assurance maladie, et à offrir 45.000 fauteuils roulants et équipements, 25.000 vélos et 60.000 bourses. – VNA