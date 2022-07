La 48e Assemblée générale de la Confédération générale de l’Église évangélique du Vietnam (Sud) et la 10e Assemblée générale du Clergé ont été inaugurées le 5 juillet à Ho Chi Minh- Ville.

Une campagne de sensibilisation "Cœur vert 2022" afin de mettre fin à la violence dans un contexte de risques croissants et de formes de violence de plus en plus diversifiées a été lancée le 5 juillet.