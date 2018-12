Hanoï (VNA) - L'Association mondiale du poivre et une quarantaine de représentants des Associations du poivre venus des États-Unis, de Chine, de certains pays européens et africains, ont visité le 5 décembre certaines exploitations de poivre dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).

Cette visite avait pour but d'enquêter à propos de la superficie, de la productivité, de la qualité ainsi que de la méthode de production du poivre dans cette localité. De ce fait les entreprises et les partenaires étrangers ont pu évaluer les potentiels de Ba Ria-Vung Tau en particulier et du pays en général .

Il s'agissait également d'une bonne occasion pour les entreprises vietnamiennes d'échanger avec les acheteurs et importateurs étrangers de poivre pour mieux comprendre les besoins du marché mondial. -VNA