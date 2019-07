Le président et le Comité exécutif de l’Association général des Vietnamiens en Thaïlande, mandat 2019-2021 ont été présentés le 20 juillet à Nakhon Phanom. Photo : VNA

Bangkok (VNA) – Le président et le Comité exécutif de l’Association général des Vietnamiens en Thaïlande, mandat 2019-2021 ont été présentés le 20 juillet à Nakhon Phanom, une province au nord-est en Thaïlande où vivent un grand nombre des Viet kieu.

S’exprimant à cette occasion, le nouveau président de l’Association général des Vietnamiens en Thaïlande, mandat 2019-2021, Trinh Cao Son a affirmé qu’il œuvrait avec le nouveau Comité exécutif pour accomplir des devoirs confiés et contribuer à cultiver la relation de coopération entre le Vietnam et la Thaïlande.

Au nom des habitants de la province Nakhon Phanom, son gouverneur général Siam Sirimongkol a espéré que le nouveau président et le nouveau Comité exécutif de l’Association général des Vietnamiens en Thaïlande seront des passerelles entre les deux pays et entre sa localité avec des provinces vietnamiennes.

L’ambassadeur vietnamien en Thaïlande Nguyen Hai Bang a espéré que les nouveaux responsables de cette association poursuivraient à développer les activités des Viet kieu dans ce pays pour prendre part à resserrer l’amitié Vietnam-Thaïlande et s'orienter vers le pays d’origine.

Par la même occasion, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens à l’étranger, Nguyen Quoc Cuong a envoyé une lettre de félicitations au président et au Comité exécutif de l’Association général des Vietnamiens en Thaïlande pour apprécier le rôle et les contributions de cette association dans la communauté et des activités d’orientation vers le pays d’origine ces derniers temps. -VNA