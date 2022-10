Le premier tournoi élargi des arts martiaux de la province de Hung Yen a eu lieu le 2 octobre, réunissant près de 500 sportifs, entraîneurs et maîtres de près de 30 villes et provinces au Nord.

Doan Thien An, née en 2000, a été sacrée Miss Grand Vietnam 2022 lors de la finale de ce concours de beauté, tenue le 1er octobre à Ho Chi Minh-Ville.

Plus de 3.000 personnes âgées dans 22 arrondissements et districts de la ville de Thu Duc, ont participé le 2 octobre à une performance de yoga et de gymnastique douce.