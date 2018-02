Photo de famille de l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh, des membres de l’Association des médecins et pharmaciens vietnamiens en Russie et des partenaires. Photo: VNA



Moscou (VNA) - A l’occasion de la Journée des médecins vietnamiens (27 février), l’Association des médecins et pharmaciens vietnamiens en Russie a tenu à Moscou une cérémonie marquant son 20e anniversaire.

Fondée en 1986, l’association a été rebaptisée deux ans plus tard l’Association des médecins et des pharmaciens relevant de l’Association des sciences et techniques du Vietnam en Russie. Sa tâche principale est de fournir des soins médicaux à la communauté des Vietnamiens dans le contexte où le système médical russe a changé de politique en la matière à l’égard des étrangers.

Outre des membres permanents, l’association mobilise également des étudiants universitaires et post-universitaires, des boursiers de thèses vietnamiens suivant ​des études de médecine en Russie pour participer aux soins de santé de la communauté, a annoncé le président de l’association, le docteur Lo Van Xanh.

L’association donne régulièrement des consultations et soins médicaux en faveur des Vietnamiens travaillant dans des usines, participe aux activités humanitaires, distribue des médicaments gratuits ​dans des zones sinistrées au Vietnam et soutient la coopération vietnamo-russe dans la santé. Ces dernières années, elle a participé activement à la promotion de la médecine traditionnelle vietnamienne en Russie, a-t-il ajouté.

S’adressant lors de cet événement, l’ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh a félicité des contributions​ de l’association dans trois domaines principaux : soins de santé de la communauté, coordination avec des organes de représentation du Vietnam dans les affaires liées à la communauté et diplomatie populaire. –VNA