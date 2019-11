Séance de travail entre l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Minh Vu et le ministre président de Saxe Michael Kretschmer. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un colloque sur le Vietnam a été organisé le 12 novembre dans la ville de Dresde, Land de Saxe, par l'Association des ingénieurs allemands (VDI) et l'ambassade du Vietnam en Allemagne.

L'événement a vu la participation d'une cinquantaine de représentants d’entreprises, de centres de recherche et d’universités, ainsi que de membres de la VDI.

Lors du colloque, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Minh Vu a informé les participants de la situation socio-économique du Vietnam ainsi que ses politiques afin d'attirer les investissements des entreprises étrangères.

Il a souligné que dans les temps à venir, le Vietnam et le Land de Saxe pourraient renforcer leur coopération dans la génie mécanique, l'innovation, l'énergie, l'environnement, l'éducation et la recherche. Nguyen Minh Vu a également parlé des grandes possibilités d'investissement et de coopération au Vietnam pour les entreprises, universités et instituts de recherche allemands dès la ratification prochaine de l'accord de libre-échange et l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (UE).

La partie allemande a apprécié le développement dynamique du Vietnam en Asie du Sud-Est. Avec une main-d'œuvre abondante et qualifiée, le Vietnam est devenu une destination attrayante pour plusieurs entreprises allemandes.

Créée en 1856, la VDI compte environ 150.000 membres dans le monde entier.

Dans le cadre de sa visite à Dresde, l’ambassadeur Nguyen Minh Vu a rencontré le ministre président de Saxe Michael Kretschmer, le président du Parlement de Saxe Matthias Robler, le maire de la ville de Dresde Dirk Hilbert et des Vietnamiens dans cette ville. -VNA