Hanoi (VNA) – L’Association d’amitié Vietnam-Canada a organisé mercredi 29 juin, à Hanoi, son 4e congrès du mandat 2022-2027, affirmant sa volonté de contribuer davantage à hisser les relations entre le Vietnam et le Canada à une nouvelle hauteur.

Des délégués au 4e congrès de l’Association d’amitié Vietnam-Canada, à Hanoi, le 29 juin. Photo: qdnd.vn



Les relations vietnamo-canadiennes ont connu un développement important ces dernières années, a souligné le professeur-Docteur Nguyên Viêt Tiên, ancien ministre de la Santé et président de l’Association d’amitié Vietnam-Canada pour le mandat 2013-2021.

Des progrès très positifs ont été enregistrés dans les domaines: politique-diplomatie, économie-coopération commerciale, aide au développement, éducation-formation, sécurité-défense, coopération décentralisée, coopération sur les questions régionales et multilatérales et coopération dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, a-t-il indiqué.

Passant en revue les résultats obtenus en 2013-2021, il a exhorté l’association à s’échanger et à trouver des solutions pour renouveler le contenu et le mode d’activités afin de contribuer davantage au renforcement du partenariat intégral Vietnam-Canada dans l’intérêt des populations, entreprises et localités des deux pays.

S’exprimant lors du congrès, l’ambassadrice Nguyên Phuong Nga, présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, a souligné que les échanges populaires jouent un rôle de plus en plus important dans le développement des relations entre le Vietnam et le Canada.

Les résultats positifs des relations de coopération intégrale entre le Vietnam et le Canada sont une prémisse favorable pour que l’Association d’amitié Vietnam - Canada renforce ses activités plus fortement et plus efficacement dans les temps à venir, a-t-elle déclaré.

En tant que l’un des trois piliers de la diplomatie vietnamienne, la diplomatie populaire doit se coordonner étroitement avec la diplomatie du Parti et de l’État pour promouvoir le rôle pionnier des affaires étrangères dans la création et le maintien d’un environnement pacifique et stable, la mobilisation des ressources et du soutien international pour l’édification, la défense et le développement nationaux, a-t-elle dit.

La diplomate a demandé à l’association de promouvoir ses liens avec ses partenaires existants, d’élargir son réseau de partenaires au Canada, de développer ses antennes locales, d’approfondir ses activités pour renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle et apporter des résultats de coopération substantiels dans des domaines tels que la culture et les arts, l’éducation, la santé, l’investissement et le commerce.

L’ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Perry Steil, a affirmé que l’Association d’amitié Vietnam-Canada a travaillé en étroite collaboration avec l’ambassade dans la mise en œuvre de priorités communes, notamment dans le domaine des échanges populaires, contribuant au développement des relations entre les deux pays.

Il s’est déclaré convaincu que l’association continuera d’être un partenaire solide dans l’amélioration de la compréhension et la promotion des relations entre le Canada et le Vietnam dans les années à venir.

Le congrès a élu le comité exécutif de l’association pour le mandat 2022-2027 composé de 41 membres. Le professeur-Docteur Trân Van Thuân, vice-ministre de la Santé, a été élu président de l’association. – VNA