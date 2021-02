Le Texas est touché par l'énorme tempête de neige et le froid extrême. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le consulat général du Vietnam à Houston dans l'État du Texas a offert son aide aux Vietnamiens touchés par l'énorme tempête de neige et le froid extrême dans cet état américain, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang.



Lors d'une conférence de presse du ministère, tenu le 25 février à Hanoï, Mme Hang a affirmé que le ministère avait contacté le consulat général de Houston et d'autres représentations diplomatiques du pays au Texas où vivent 300.000 personnes d’origine vietnamienne touchées grandement par cette catastrophe naturelle.

Selon l’administration du Texas, à ce jour, quatre personnes d'une famille américaine d'origine vietnamienne se sont trouvées la mort après avoir utilisé le feu et provoqué des incendies.



Le consulat général du Vietnam à Houston a pris des contacts avec des compatriotes pour exprimer leur sympathie et leur offrir une aide financière.



Les représentations diplomatiques du Vietnam aux Etats-Unis suivront de près la situation et maintiendront une étroite coordination avec les autorités locales pour effectuer des mesures de protection des citoyens dans le cas de nécessité, a affirmé Mme Hang. -VNA