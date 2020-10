Hanoi (VNA) - Les députés se sont prononcés samedi 24 octobre, dans le cadre de la 10e session de l’Assemblée nationale, sur un projet de résolution sur l’engagement du Vietnam dans les opérations de maintien de l’ONU.

Le ministre de la Défense Ngô Xuân Lich devant l’Assemblée nationale, le 24 octobre. Photo : quochoi.vn

Selon le ministre de la Défense Ngô Xuân Lich, depuis 2014, le Vietnam a envoyé 172 officiers et membres du ministère de la Défense aux missions de maintien de la paix de l’ONU en République centrafricaine et au Soudan du Sud ainsi qu’au Département des opérations de maintien de la paix au siège de l’ONU.Actuellement, le gouvernement demande au ministère de se préparer à envoyer environ 320 sapeurs de l’Armée populaire du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.Tous les officiers envoyés dans les missions ont accompli leurs tâches, a-t-il déclaré en présentant le projet de résolution qui comprend six chapitres et 17 articles.En termes de financement, le Vietnam a reçu plus de 4,8 millions de dollars de l’ONU et plus de 20 millions de dollars de la communauté internationale pour le travail, ce qui a contribué à réduire les dépenses du budget de l’État pour les activités, a-t-il noté.Dans le même temps, dans le cadre des efforts de mise en œuvre d’un projet d’envoi d’agents de police dans les missions de maintien de la paix de l’ONU au cours de la période 2014-2020, le gouvernement demande au ministère de la Sécurité publique de former des agents et de travailler avec les agences de l’ONU sur ce travail.Les premiers policiers vietnamiens devraient être envoyés dans des missions de maintien de la paix de l’ONU à partir de 2021, a déclaré le ministre Ngô Xuân Lich.Il a noté que l’engagement dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU est une nouvelle tâche qui n’a pas été institutionnalisée, ce qui entraîne des obstacles lors de leur mise en œuvre.Il a souligné l’importance de construire et de publier une résolution de l’Assemblée nationale sur la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU pour examiner, compléter et publier de nouveaux documents juridiques pertinents pour s’aligner sur les conventions et accords internationaux dont le Vietnam est signataire.Lors de la session, les députés ont écouté un rapport vérifiant le projet de résolution présenté par le président de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale, Vo Trong Viêt, qui montre que la commission est pour l’essentiel d’accord avec la nécessité de publier la résolution pour institutionnaliser les résolutions du Parti et les dispositions de la Constitution et exigences de la réalité.La majorité des députés est également d’accord pour proposer à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de résolution lors de la 10e session. Le ministre de la Défense Ngô Xuan Lich a également répondu aux questions posées par les députés sur le projet de résolution. – VNA