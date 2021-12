Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a signé pour promulgation une résolution sur l’autorisation de la mise en œuvre des mécanismes et politiques dans le secteur de la santé au service de la prévention et de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê. Photo : VNA



La résolution n°12/2021/UBTVQH15 du Comité permanent de l’Assemblée nationale en date du 30 décembre 2021, avec effet immédiat, réglemente l’affectation et la mobilisation de des personnes pour participer au test, à la vaccination, à l’examen et au traitement du Covid-19.

Elle prévoit également le financement du traitement, le paiement des frais d’examens et traitements médicaux, la gestion des médicaments et des matières médicinales dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, la stabilisation des prix des équipements médicaux, les politiques pour les personnes affectées ou mobilisées pour participer à la prévention et à la lutte contre le Covid-19 qui ont contracté le Covid-19 ou fait l’objet d’une mise en quarantaine médicale après avoir travaillé dans des établissements de traitement du Covid-19.

Les personnes exerçant une profession médicale au Vietnam (y compris les étrangers) sont autorisées à effectuer le test, la vaccination, l’examen et le traitement du Covid-19 en dehors du cadre des activités professionnelles spécifiées dans leur certificat de pratique.

Les étrangers et les Vietnamiens résidant à l’étranger qui ont un certificat de pratique délivré par l’autorité étrangère compétente sont autorisés à effectuer le test, la vaccination, l’examen et le traitement du Covid-19 dans les établissements médicaux qui sont créés à cette fin ou chargés de l’accueil, de la gestion et des soins des patients du Covid-19 sans avoir à demander un certificat de pratique auprès de l’autorité vietnamienne compétente. – VNA