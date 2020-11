Hanoi (VNA) - La deuxième partie de la dixième session de l'Assemblée nationale du Vietnam a débuté lundi, 2 novembre, à Hanoï.

Photo : VNA

Les députés ont observé une minute de silence en hommage aux victimes des catastrophes naturelles du Centre du pays. Les typhons, crues, inondations et glissements de terrain ont provoqué des dégâts considérables et mis en péril la vie des habitants. Beaucoup sont toujours portés disparus lors des glissements de terrain dans la commune de Trà Leng, district de Nam Trà My, dans la province de Quang Nam.S’agissant de l’agenda de la seconde partie de la présente session parlementaire, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a déclaré:«Différentes résolutions sur le développement socio-économique, les prévisions et la répartition budgétaire publique pour 2021, des mesures stimulant la production domestique après la pandémie et les catastrophes naturelles, devront être adoptées lors de cette session . Des séances questions-réponses sur la supervision parlementaire pendant la quatorzième législature sont prévues. L’Assemblée nationale devra également examiner les documents et la liste des candidats soumis au prochain treizième congrès national du Parti et décider des dates pour les élections législatives à l’ Assemblée nationale , quinzième législature, et aux Conseils populaires, mandat 2021-2026.»Ce lundi, les élus ont examiné les projets de développement socio-économique et le budget d’État. Ils se sont également prononcés sur le projet de construction des réservoirs de Sông Than et de Ban Mông, respectivement dans les provinces de Ninh Thuân et de Nghê An.Au cours de la séance de l'après-midi, l'Assemblée nationale a analysé le projet de résolution sur l'utilisation et la gestion pilote des terrains de défense-sécurité en combinaison avec les activités productives et le développement économique.Demain, les législateurs poursuivront les discussions sur les performances socio-économiques et le budget de l'Etat, et envisageront également de relever Pham Phu Quoc de son poste de député de la délégation parlementaire de Hô Chi Minh-Ville. - VNA