Le Code du travail (amendé) a été adopté le 20 novembre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 20 novembre, lors de sa 8e session, l'Assemblée nationale a adopté le Code du travail (amendé) avec un taux de 90,06% des voix.

Ce Code du travail (amendé) comprend 17 chapitres, 220 articles, concernant les normes du travail ; les droits, les devoirs, les responsabilités des employés et des employeurs, de leurs organisations dans les relations de travail et d’autres relations liées directement aux relations de travail ; la gestion publique dans ce secteur.

Selon le Code du travail (amendé), les jours fériés comprennent le Nouvel An (un jour), le Nouvel An lunaire (5 jours), la Victoire du 30 avril (un jour), la Journée internationale du travail du 1er mai (un jour), la Fête nationale (le 2 septembre et un jour avant ou après), et la Fête des rois fondateurs Hung (un jour - le 10e jour du 3e mois lunaire).

S’agissant de l’âge légal de départ à la retraite, les modifications pour les travailleurs ayant des conditions de travail normales seront effectuées progressivement. En 2021, les hommes partiront à la retraite à l’âge de 60 ans et 3 mois, et les femmes, 55 ans et 4 mois. Ensuite, chaque année, l’âge de départ à la retraite augmentera de 3 mois pour les hommes et de 4 mois pour les femmes. A partir de 2028, les hommes partiront à la retraite à l’âge de 62 ans, et les femmes à l’âge de 60 ans à partir de 2035.

En ce qui concerne les heures de travail en conditions normales, elles ne dépassent pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine. L’Etat encourage les employeurs à appliquer une semaine de travail de 40 heures pour leurs travailleurs.

La 8e session de la XIVe législature de l’Assemblée nationale s'est ouverte le 21 octobre et se poursuit jusqu'au 27 novembre. -VNA