Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a déclaré lundi soir 25 octobre, à l’issue des six premières journées de travail de la 2e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature, que les députés ont accompli pour l’essentiel leur ordre du jour fixé.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (centre), le 25 octobre à Hanoi. Photo : VNA

Travaillant avec les organismes intéressés sur les services rendus durant la première semaine de la 2e session, le dirigeant a salué une organisation rationnelle, scientifique et optimale en termes de débats en groupes et en visioconférence et dans le respect des principes démocratiques dans les activités de l’Assemblée nationale.

Pendant le temps restant de la session en ligne, l’Assemblée nationale discutera du plan de restructuration économique pour la période 2021-2025, du plan national d’utilisation des terres pour la période 2021-2030 avec une vision à l’horizon 2050 et du plan quinquennal d’utilisation des terres. Il s’agit des questions importantes pour le développement durable du pays et la sécurité sociale dans les temps à venir.

Le président de l’Assemblée nationale a souligné qu’il est nécessaire de promouvoir les accomplissements et tirer des renseigments des imperfections pour mieux améliorer la qualité de la session.

Les questions nationales discutées, examinées et décidées par l’Assemblée nationale, en tant qu’organe représentatif le plus élevé du peuple, doivent être informées de manière complète, opportune, exhaustive et approfondie auprès des électeurs, a-t-il indiqué, recommandant aux organes de l’Assemblée nationale d’être plus proactifs dans la communication à la presse.

Côté prévention et contrôle de l’épidémie, il a rappelé la nécessité de continuer à resserrer les mesures sanitaires à la fois sur les ponts de visioconférence à la Maison de l’Assemblée nationale et dans les localités. – VNA