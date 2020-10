La ville de Da Nang. Photo : VNA



Da Nang (VNA) - Après cinq ans de mise en œuvre de la Résolution du XXIe Congrès du Parti de la ville de Da Nang, pour le mandat 2015-2020, l’organisation du Parti, l’administration et les habitants de la ville se sont efforcés de réaliser d'importantes réalisations dans les domaines de la politique, de l'économie et de la société, de la défense et de la sécurité et ont affirmé le rôle et la position d’une ville de moteur du Centre.

* Réalisations obtenues dans la mise en œuvre des stratégies socio-économiques

Pour le mandat 2015-2020, la ville de Da Nang se trouve toujours dans le groupe des 5 localités figurant en tête du classement de l'indice de compétitivité au niveau provincial. Durant 11 années consécutives, la ville s’est trouvée en tête du pays en termes de l’indice sur les Technologies d’information et de communication (Information and Communication Technologies). Elle s’est classée toujours dans le premier groupe du classement de la réforme administrative.

Da Nang a obtenu ces derniers temps des résultats remarquables. Le PIB régional durant la période 2016-2019 a augmenté annuellement de 7,5%. Le PIB régional en 2019 a atteint environ 110,792 milliards de dongs, soit 1,5 fois plus élevée qu'en 2015.

De grands événements internationaux sont régulièrement accueillis par la ville, formant progressivement une ville «événementielle». En 2017, Da Nang avait organisé la Semaine de l'APEC 2017 qui a attiré de dirigeants de 21 économies et entreprises, outre plus de 10.000 délégués. Le succès de cet événement a montré que la ville de Da Nang était capable de répondre aux exigences en termes de ressources humaines et d’infrastructures pour accueillir des événements internationaux d’envergure.

Da Nang a approuvé le Plan du développement des infrastructures logistiques jusqu'en 2030, avec une Vision jusqu'en 2045. Elle a travaillé avec des ministères et des secteurs du ressort central pour promouvoir les investissements dans les projets de construction comme le port de Lien Chieu, le couloir économique Est-Ouest 2, achever les projets d'autoroute Da Nang - Quang Ngai, la route Ho Chi Minh (tronçon La Son - Tuy Loan) ...

Les politiques de sécurité sociale ont été maintenues et appliquées. D'ici la fin de 2020, le taux de familles démunies dans l'approche multidimensionnelle diminuera à 2,04% (équivalent à 6.125 familles), soit une diminution annuelle de 1,13%.

* Affirmant le rôle et la position d’une ville de moteur du Centre

Le 24 janvier 2019, le Bureau Politique a publié la Résolution n ° 43-NQ / TW dans le but d'ici 2030 de faire de la ville de Da Nang un centre d'entrepreneuriat, d'innovation et de créativité, de tourisme, de commerce, de finance, de logistique, d’industrie de haute technologie ; un des centres culturels et de sport, d’éducation et de formation, de soins de santé, de science et de technologie de haute qualité du pays ; un des centres d’événements régionaux et internationaux.

Da Nang vise aussi à atteindre un taux de croissance moyen du PIB régional de 9% à 10% sur la période 2020-2025.

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Ho Ky Minh, a partagé qu’en mettant en œuvre des objectifs de développement durable pour construire une «ville agréable à vivre», Da Nang donne la priorité aux ressources pour développer les sciences et les technologies l’innovation et la créativité, améliorer la qualité du système de soins de santé en faveur des habitants locaux, contrôler activement et réagir rapidement aux épidémies.

La ville se concentre sur la construction d'un environnement de culture, d’art et de sport sain; l’achèvement du système de politiques pour aider les démunis à accéder aux services sociaux, et développer le système des services d'assistance sociale ...- VNA