Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. Photo: VNA



Singapour (VNA) - Outre les risques de cyberattaques, la région d'Asie du Sud-Est doit faire face à la menace de l'organisation de l'État islamique (EI) bien qu'elle ait été vaincue au Moyen-Orient.

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a donné cet avertissement lors du 32e Sommet de l'ASEAN, tenu le 28 avril dans son pays. Il a souligné que les pays devaient résister aux menaces traditionnelles et non traditionnelles telles que le terrorisme et les cyberattaques.

En outre, le système commercial mondial ouvert est soumis à une pression croissante due aux politiques protectionnistes de grandes économies, a ajouté Lee Hsien Loong, avant d'exprimer son inquiétude devant la tension commerciale croissante entre les États-Unis et la Chine après les nouvelles taxes sur les importations du président Donald Trump.

Pour faire face au protectionnisme commercial croissant, l'ASEAN doit renforcer les liens entre les économies ainsi que promouvoir la coopération dans d'autres domaines. -VNA