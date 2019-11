Vientiane (VNA) – La 6e réunion ministérielle de l’ASEAN 3 sur le bien-être et le développement social s’est déroulée vendredi 22 novembre à Vientiane, au Laos, sur le thème “Renforcer la protection sociale des enfants vulnérables dans l’ASEAN”.

Les délégués posent pour une photo de groupe à la 6e réunion ministérielle de l’ASEAN+3. Photo: KPL

Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a participé à cet évémement.Les délégués ont examiné les résultats de la coopération entre l’ASEAN, le Japon, la République de Corée et la Chine dans le domaine du bien-être et du développement social depuis la 5e réunion ministérielle de l’ASEAN 3.Ils ont discuté et formulé des recommandations visant à améliorer la protection sociale des enfants vulnérables dans le bloc région.La réunion a également écouté un rapport sur les résulats de la 14e réunion des hauts officiels de l’ASEAN 3 sur le bien-être et le développement social, notamment les progrès de la coopération entre les pays membres de l’ASEAN et ses trois partenaires.Elle a proposé aux partenaires de continuer d’assister l’ASEAN dans la formation des ressources humaines, la protection des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes déshéritées au travers des projets dans le cadre de l’ASEAN ou sous un format bilatéral approprié. – VNA