Hanoi (VNA) - Les officiels et experts à un symposium de haut niveau tenu vendredi 10 janvier à Hanoi ont souligné l’importance du renforcement du commerce et de l’investissement intraaséaniens pour une ASEAN cohésive et réactive.

Le chef du Département de l’ASEAN du ministère des Affaires étrangères, Vu Hô, s’exprime lors du symposium, le 10 janvier à Hanoi. Photo : VNA

Les transformations sans précédent du contexte économique mondial, les progrès technologiques représentent de grandes potentialités pour la paix, le développement durable et l’intégration économique, a estimé le chef du Département de l’ASEAN du ministère des Affaires étrangères, Vu Hô.



Les pays sont également confrontés à d’énormes défis, notamment la concurrence exacerbée et l’anti-mondialisation, a-t-il ajouté.



Au cours de plus de cinq décennies de création et de développement, l’ASEAN a accompli de nombreuses réalisations économiques, mais il est clair que le potentiel de l’économie et des investissements intra-aséaniens reste énorme, a-t-il indiqué.



Lors des 34e et 35e Sommets de l'ASEAN, les dirigeants de l'ASEAN ont réaffirmé leur engagement en faveur des investissements au sein du bloc régional. En 2017, les pays de l'ASEAN se sont fixé pour objectif de doubler les investissements intra-aséaniens jusqu'en 2025, afin de mieux s'adapter à la quatrième révolution industrielle.