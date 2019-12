Hanoi (VNA) – Le Vietnam promouvra le rôle et la contribution de l’ASEAN dans le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région sur la base du renforcement de l’unité du bloc au cours de l’année où il présidera l’ASEAN en 2020, selon un diplomate vietnamien.

L’ancien vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Vinh. Photo : VNA

S’exprimant lors d’un dialogue tenu lundi 23 décembre à Hanoi sur le thème «Faire avancer l’ASEAN: de la présidence thaïlandaise en 2019 à l’ASEAN cohésive et réactive durant la présidence vietnamienne en 2020», l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Vinh a indiqué qu’assumant la présidence de la Thaïlande, le Vietnam se concentrera sur l’édification de la communauté, la connexion des infrastructures régionales et le développement de liens avec des partenaires.Le thème de l’ASEAN 2020 "Cohésif et réactif "montre notre souhait d’avoir une ASEAN qui résiste aux impacts des situations régionales et mondiales", a déclaré Pham Quang Vinh, qui est également l’ancien chef de la délégation vietnamienne à la conférence des hauts officiels de l’ASEAN (SOM).Il a déclaré que le Vietnam voulait que l’ASEAN s’unisse dans tous les domaines, y compris les institutions, l’économie et les personnes, à partir desquelles l’ASEAN peut parvenir à une vision commune sur les problèmes mondiaux et régionaux.Tout en soulignant les cinq priorités du Vietnam lors de sa présidence de l’ASEAN en 2020, il a également mentionné son rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020-2021.Il a noté que le Vietnam combinera les deux missions et favorisera le partage d’expériences entre le Conseil de sécurité et l’ASEAN, contribuant ainsi à la promotion d’un environnement pacifique et stable dans la région, plaidant en faveur du multilatéralisme, et construisant une structure régionale de l’ASEAN fondée sur le droit. – VNA