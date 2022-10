Des volontaires transfèrent des vêtements pour soutenir les personnes touchées par les glissements de terrain à Las Tejerias, dans l'État d'Aragua, au Venezuela, le 10 octobre 2022. Photo : AFP/VNA

Hanoï, 27 octobre (VNA) - Des diplomates représentant les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont soutenu les victimes touchées par les fortes pluies dans la région centrale du Venezuela, a annoncé le ministère vénézuélien des Affaires étrangères le 25 octobre.Dans son annonce, le ministère vénézuélien des Affaires étrangères a déclaré que les dons avaient été remis à Mme Capaya Rodríguez, vice-ministre vénézuélienne des Relations extérieures pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Océanie.Capaya Rodríguez a remercié les diplomates de l'ASEAN pour leur soutien, affirmant que les dons aideront à partager les difficultés rencontrées par les personnes touchées par les glissements de terrain à Las Tejerías et El Castaño dans l'État central d'Aragua, ainsi que celles de la capitale Caracas, où 12 maisons se sont effondrées en octobre. 24 et 60 autres risquent de s'effondrer.Capaya Rodríguez, des représentants des États membres de l'ASEAN et de l'Association des producteurs vénézuéliens de crevettes (Asoproc) ont également convenu le 25 octobre de renforcer les liens économiques et touristiques entre le pays des Caraïbes et l'ASEAN, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. - VNA