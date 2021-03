La Sarl ITM Semiconductor Vietnam implantée dans la ZI VSIP, province de Bac Ninh. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La 4e révolution industrielle en marche génère des impacts de plus en plus importants sur tous les secteurs alors que l’ASEAN doit relever le défi de la transformation numérique pour devenir un bloc économique numérique compétitif et intégré.

En 2000, le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies a proposé une initiative sur l’élaboration d’une feuille de route et des solutions sur la promotion de la production intelligente dans l’ASEAN.

La Direction des normes, de la métrologie et de la qualité (STAMEQ) dudit ministère a mené une enquête sur les méthodes de production intelligente dans 93 entreprises des 10 pays de l’ASEAN, a fait savoir Vu Tu Quyên, responsable de département de la STAMEQ.

Les résultats ont donné la mesure de l’importance des solutions de production intelligente pour l’activité de production de l’ASEAN dans le flux de production intelligente du monde, a-t-elle fait savoir.

La 4e révolution industrielle montre que pousser le développement de la production numérique par le renforcement de la numérisation et de l’interconnectivité des produits, des chaînes de valeur, des modèles d’affaires contribuera à la croissance annuelle du PIB.

Plusieurs rapports soulignent que pour augmenter la productivité du travail, il est important de stimuler la production par la connexion des machines, des données et des chaînes de valeur, de s’orienter vers la transformation numérique et la production intelligente qui devrait connaître une forte croissance dans l’ASEAN à partir de 2025.

Actuellement, les pays de l’ASEAN y sont allés de leur approche de la production intelligente, ce qui met en évidence l’initiative vietnamienne de formuler une feuille de route et des solutions à cette fin dans le bloc régional, a-t-elle indiqué.

Le Vietnam a élaboré une vision pour la production intelligente qui est décrite dans une directive du Premier ministre sur le renforcement de la capacité d’accéder à la 4e révolution industrielle, la Résolution du Bureau politique sur les orientations de construction de la politique nationale de développement industriel jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045, et la décision du Premier ministre portant approbation du programme national de soutien aux entreprises pour améliorer la productivité et la qualité des produits et biens pour la période 2021-2030.

Le ministère des Sciences et des Technologies a promulgué la décision portant approbation du programme national des sciences et technologies.

De son côté, le ministère de l’Information et de la Communication a lancé le programme "Make in Vietnam" pour accélérer la transformation numérique et l’essor de l’industrie des technologies de l’information et de la communication. – VNA