Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Do Hung Viet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères (AMM), à la réunion du Conseil de la communauté politique et de sécurité de l'ASEAN et à la réunion du Conseil de coordination de l'ASEAN, qui ont eu lieu le 4 septembre, à Jakarta, en Indonésie.

S'exprimant lors des réunions, Do Hung Viet a exprimé son soutien aux initiatives pratiques de l'Indonésie en tant que président actuel de l'ASEAN, qui ont contribué à la vision à long terme du bloc.

Il a affirmé que l'ASEAN est l'épicentre de la paix, de la sécurité, de la coopération et de la prospérité dans la région. Les priorités économiques ont contribué à promouvoir le commerce, les investissements, la stabilité financière et la reprise économique dans la région.

Le vice-ministre Do Hung Viet a hautement apprécié les efforts de l'ASEAN en matière de réponse au changement climatique et de développement durable, notamment la création du Centre de l'ASEAN sur le changement climatique et du Centre de coordination de l'ASEAN sur le contrôle de la pollution transfrontalière.



Le vice-ministre a affirmé que le Vietnam est prêt à travailler avec d'autres pays pour promouvoir efficacement les moteurs de croissance économique tels que la transition numérique, la transition verte, l'économie maritime au service des intérêts pratiques des personnes et des entreprises.



Le responsable vietnamien a souligné la nécessité de promouvoir une culture de dialogue et de consultation, de respecter le droit international dans la résolution des divergences et des différends dans les relations internationales. Les agences de l'ASEAN devraient renforcer leurs rôles pour mieux répondre à la nouvelle situation et aux défis tels que la sécurité maritime, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la criminalité transnationale et la pollution de la mer, la sécurité de l'eau.



Le vice-ministre Do Hung Viet a réaffirmé la position et les principes de l'ASEAN sur la question en Mer Orientale, soulignant la responsabilité des pays pour en faire une mer de paix, de sécurité et de stabilité.

L'ASEAN doit également suivre de près son principe de non-ingérence et aider le Myanmar à rechercher des solutions globales et réalisables à la situation actuelle, tout en encourageant le dialogue, en instaurant la confiance et en réduisant les divergences, a-t-il déclaré.

Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont pratiquement achevé les préparatifs du 43e Sommet de l'ASEAN et des réunions connexes.



Pour mettre en œuvre le thème "Statut de l'ASEAN: épicentre de la croissance", les dirigeants de l'ASEAN et leurs partenaires discuteront de nombreux contenus stratégiques affectant la région. En outre, ils se mettront d'accord avec leurs partenaires sur l'orientation de développement de la Communauté de l'ASEAN et examineront et approuveront environ 90 documents sur divers sujets tels que la sécurité alimentaire et l'économie numérique, l'économie de la mer bleue, la stratégie de la neutralité carbone, la coopération dans le cadre des perspectives de l'ASEAN sur l’Indo-Pacifique.



Dans l'après-midi du 4 septembre, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont assisté à la signature de documents par trois pays : le Koweït, la Serbie et le Panama sur l’adhésion au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), portant le nombre total de membres du traité à 54.



Le 5 septembre, le 43e Sommet de l'ASEAN s'ouvrira officiellement à Jakarta. -VNA