La 24e réunion du Comité de l'ASEAN sur la protection du consommateur (ACCP) se tient en ligne du 17 au 19 mai. Photo: moit.gov.vn

Jakarta (VNA) – La 3e conférence de l'ASEAN sur la protection du consommateur (ACPC - ASEAN Consumer Protection Conference) a eu lieu, sous le thème « Construire un marché équitable et prêt pour l'avenir pour les consommateurs de l'ASEAN ».



La conférence a réuni plusieurs agences de protection du consommateur, associations des consommateurs, organisations internationales, ainsi que des chercheurs et représentants des secteurs privé et public à l’intérieur et à l'extérieur de l’Asie du Sud-Est.



L’événement s’est composé de trois séances thématiques portant sur l’établissement de prémices pour une numérisation intégrale dans l’ASEAN, sur la “nouvelle normalité” dans le règlement des différends entre entreprises et clients (B2C), et sur le développement des mouvements pour les consommateurs de l’Asie du Sud-Est.



La conférence a aussi introduit plusieurs outils visant à sensibiliser les consommateurs à leurs droits et à la consommation durable, ainsi qu’à assister les consommateurs en ligne dans le règlement de problèmes, dont une plateforme régionale pour déposer plainte et des instructions pour une consommation durable.-VNA