Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo: AFP



Bangkok (VNA) - L'ASEAN s'engage à collaborer avec le monde dans la lutte contre le changement climatique, a affirmé le 23 septembre le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, en tant que président de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2019, lors du Sommet des Nations unies sur l'action climatique tenu à New York.

Selon Prayut Chan-o-cha, les pays membres de l'ASEAN sont vulnérables au changement climatique. Il a averti que les impacts du changement climatique menaçaient le développement socioéconomique de la région. L'ASEAN a pris des mesures afin d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre, a-t-il ajouté.

Au niveau mondial, l'ASEAN soutient l'Accord de Paris sur le climat, tandis qu'au niveau régional, ses pays membres appliquent des mesures dans le cadre du Plan directeur de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN pour 2025, afin de créer des communautés durables et résilientes au changement climatique.



Ce plan directeur de l'ASEAN a deux objectifs, à savoir la transition énergétique et la réduction de la dépendance à l'essence, a-t-il déclaré, ajoutant que la consommation de l'énergie de l’Asie du Sud-Est avait diminué de 21,9% par rapport à 2005.



Les pays de l'ASEAN continueront à économiser de l'énergie, s'efforceront d'atteindre une réduction de 30% de leur intensité énergétique d'ici 2025 et de porter à 23% la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique la même année, a déclaré le Premier ministre thaïlandais.



En outre, l'ASEAN proposera des politiques financières basées sur la conservation de l'énergie et la réduction des émissions de carbone, annoncera des normes de conservation de l'énergie pour l'utilisation de petits véhicules, a-t-il ajouté.



Le Premier ministre a appelé les pays développés à fournir un soutien financier et technologique à l'ASEAN afin de l'aider à atteindre les objectifs d'économie d'énergie. -VNA