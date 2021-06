Hanoï, 21 juin (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a salué l'engagement du Japon de 10 milliards de dollars de soutien financier aux efforts de décarbonation de ses États membres.

Photo d'illustration : VNA

La déclaration commune publiée après la réunion en ligne du 21 juin entre les ministres de l'Energie de l'ASEAN et le ministre japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, Hiroshi Kajiyama, a déclaré que les deux parties partageaient le besoin d'un financement adéquat pour soutenir les transitions énergétiques de la région impliquant des mesures pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et accélérer les énergies renouvelables.

L'"Initiative de transition énergétique en Asie" du Japon inclura également "le développement des ressources humaines à travers divers ateliers de formation, études et rapports, et des activités de partage des connaissances’’, selon le déclaration.

La formation sur les nouvelles technologies telles que l'utilisation de l'hydrogène et la capture et le stockage du carbone sera destinée à environ 1. 000 personnes dans la région, ont déclaré des responsables japonais. L'initiative vise non seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la région, mais également à élargir les opportunités commerciales pour les entreprises japonaises, ont-ils déclaré.- VNA