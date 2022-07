Photo d'illustration: Getty Images



Jakarta (VNA) - La 23e réunion du Comité directeur ministériel sous-régional sur la pollution transfrontalière par les brumes de fumées dans la sous-région du Mékong (MSC) s'est tenue le 5 juillet par visioconférence, sous les auspices du ministre malaisien de l'Environnement et des Ressources en eau, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man.

La réunion s'est félicitée de l'organisation de la 17e Conférence des parties à l'Accord de l'ASEAN sur la pollution transfrontalière par les brumes de fumées (COP-17) en octobre 2022 à Singapour.

Les participants ont tenu en haute estime les initiatives et actions des pays dans la mise en œuvre de l'examen stratégique des programmes et activités du MSC.

Ils ont souligné le soutien et la coordination du Centre météorologique spécialisé de l'ASEAN (ASMC) et des agences connexes dans la fourniture de données et d'informations relatives aux terres et aux incendies de forêt aux États membres de l'ASEAN.

Appréciant des résultats de l'examen final de la feuille de route de coopération de l'ASEAN en vue de contrôler la pollution transfrontalière par les brumes de fumées dues aux incendies de forêts, les participants ont exprimé leur volonté de renforcer davantage l'engagement et la coopération dans la nouvelle feuille de route de l'ASEAN et de la nouvelle Stratégie de gestion des tourbières lors de la prochaine COP-17 pour éliminer cette pollution.

La réunion a également souligné la nécessité de finaliser rapidement l'Accord de fondation et l'Accord sur l'établissement du Centre de coordination de l'ASEAN pour la pollution transfrontalière par les brumes de fumées (ACC THPC) en Indonésie.

Enfin, la réunion a apprécié la coopération et le soutien des partenaires hors de l'ASEAN en vue de promouvoir la gestion durable des tourbières dans la région ; tout en soulignant la nécessité d'un soutien solide de la part des pays du MSC et des agences connexes pour la mise en œuvre réussie des programmes et des projets. -VNA