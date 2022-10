Jakarta (VNA) - L'ASEAN a réaffirmé sa détermination à renforcer la coopération dans le renforcement de la résilience aux catastrophes dans la région lors de la 10e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes (AMMDM) et de la 11e réunion de la Conférence des Parties à l'accord de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes et les interventions d'urgence (AADMER) le 20 octobre.



Les réunions ont été organisées par le gouvernement thaïlandais en tant que président actuel de l'AMMDM et du Comité de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes (ACDM).



Les ministres ont noté les progrès réalisés dans la mise en œuvre des cinq programmes prioritaires du programme de travail de l'Accord de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes et les interventions d'urgence (AADMER) pour 2021-2025.



Ils ont également donné les orientations stratégiques pour renforcer davantage la capacité de l'ASEAN en matière de prévention et d'atténuation des catastrophes, de préparation et d'intervention, et de relèvement, dans un paysage complexe et en constante évolution des risques de catastrophe.



La réunion s'est félicitée de la création cette année de la plateforme de résilience aux catastrophes de l'ASEAN (ADRP), avec la participation de 12 organes sectoriels pertinents de l'ASEAN issus des trois piliers de la communauté de l'ASEAN. Il a noté le projet de l'ADRP d'accueillir le premier forum de l'ASEAN sur la réponse aux catastrophes ainsi que le dialogue stratégique de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes ainsi que le 20e anniversaire de l'ACDM l'année prochaine à Singapour.



La réunion a salué l'organisation de la première réunion ministérielle ASEAN-République de Corée sur la gestion des catastrophes (AMMDM ROK); a hautement apprécié les nouveaux engagements de la Chine, du Japon et de la République de Corée dans le domaine de la gestion des catastrophes, ainsi que le lancement de négociations sur un protocole d'accord (MoU) pour établir le Centre ASEAN-Chine pour la coopération en matière de gestion des urgences (ACCEMC).



La conférence a également salué la signature du protocole d'accord par l'ASEAN et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) sur le renforcement de la résilience communautaire en Asie du Sud-Est en mai de cette année. Il a réaffirmé le rôle du Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire à la gestion des catastrophes (Centre AHA) dans la mise en œuvre de la « Une ASEAN, une déclaration de réponse ».



La 11ème AMMDM et la 12ème AADMER se tiendront l'année prochaine sous la présidence du Vietnam.- VNA

