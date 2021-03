Le port Belawan en Indonésie. Photo: panoramio.com

Jakarta (VNA) - La 40e réunion du Groupe de travail sur le transport maritime de l'ASEAN (MTWG) a eu lieu les 9 et 10 mars sous forme de visioconférence.

A travers les agendas, les pays participants mettront en œuvre des plans d'échange de données informatisé (EDI) dans les ports de l'ASEAN, puis travailleront pour la mise en place d'un mécanisme national de coordination en matière des infrastructures portuaires et routières pour créer une meilleure accessibilité, et puis, l'augmentation de la capacité de 47 ports de l'ASEAN identifiés, dont 14 en Indonésie.

En outre, la réunion s'est concentrée sur l'amélioration des systèmes de navigation et des véhicules de sécurité, conformément aux normes internationales, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques pour des navires et des carburants plus propres, la mise en œuvre de la Convention du travail maritime (MLC) et du Cadre de rétablissement intégral de l'ASEAN (ACRF), ainsi que l'avancement des activités de coopération avec l'Organisation maritime international (OMI).

Les résultats de la 40e réunion du MTWG seront communiqués à la réunion des hauts officiels des Transports de l'ASEAN (STOM) avant de faire rapport à la réunion des ministres des Transports de l'ASEAN (ATM). -VNA