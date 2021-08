Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (au milieu) lors de la 23e réunion du Conseil de la Communauté Politique-Sécurité de l’ASEAN (APSC). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le chef de la diplomatie du Laos, Saleumxay Kommatsith, assiste à la 54e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM) et aux réunions connexes qui se déroulent du 2 au 6 août par visio-conférence, a rapporté le journal Vientiane Times le 2 août.

Ces réunions discutent de la mise en œuvre de la Charte de l'ASEAN, de l’édification de la Communauté de l'ASEAN, de la promotion des efforts de relance après le COVID-19 et du renforcement des relations extérieures pour consolider l’unité et la solidarité de l'ASEAN.

Lors de l'AMM, les délégués ont discuté des progrès atteints dans la mise en œuvre des activités prioritaires de l'ASEAN, notamment l'initiative de réponse aux catastrophes naturelles, ainsi que des progrès dans la création du Fonds de réponse au COVID-19 de l'ASEAN et l'achat de vaccins pour les États membres.

Les participants ont discuté des propositions des pays hors du bloc d'adhérer au Traité d'amitié et de coopération, des préparatifs des 38e et 39e Sommets de l'ASEAN et des événements connexes qui se tiendront du 26 au 28 août prochain.

Lors de la réunion du Conseil de la Communauté Politique-Sécurité de l’ASEAN (APSC), les dirigeants ont discuté des progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes dans ce domaine.

Lors de la 29e réunion du Conseil de coordination de l'ASEAN, les ministres ont entendu des rapports sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes présidés par Brunei en 2021, notamment les procédés déployés par les Etats membres pour répondre au COVID-19. -VNA