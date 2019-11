Photo: asean.org



Jakarta (VNA) - Le 1er novembre, le secrétariat de l'ASEAN a publié le Dossier sur l'intégration économique de l'ASEAN (ASEAN Economic Integration Brief - AEIB) et le rapport sur l'intégration de l'ASEAN 2019 (ASEAN Integration Report - AIR 2019), à la veille du 35e Sommet de l'ASEAN et conférences connexes.

L’AEIB met en exergue deux articles thématiques, l’un du vice-Premier ministre et ministre thaïlandais du Commerce, Jurin Laksanawisit, et l’autre de Don Campbell et Su Ge, coprésidents du Conseil de coopération économique du Pacifique.

L’article de Jurin Laksanawisit, également président de la réunion des ministres de l’Economie de l’ASEAN, a présenté les principaux progrès et réalisations du programme de la Communauté économique de l’ASEAN sous la présidence thaïlandaise en 2019.

L’article, co-rédigé par Don Campbell et Su Ge, a souligné les contributions de l'ASEAN au processus d'intégration dans la région Asie-Pacifique, ainsi que l'importance de l'engagement continu de l'ASEAN en faveur de l'intégration, notamment dans le contexte actuel d'incertitudes.

Le dossier a présenté un aperçu des perspectives économiques régionales, un récapitulatif des dernières mises à jour et des progrès de la Communauté économique de l'ASEAN, ainsi que ses dernières statistiques.

De son côté, l’AIR 2019 a fourni une évaluation complète des progrès et des réalisations en matière d'intégration économique de l'ASEAN depuis l'adoption en 2015 du Plan directeur de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC) 2025.

Le rapport a été commencé par une analyse du paysage macroéconomique de l'ASEAN ces dernières années, suivie d'une évaluation complète des progrès et des résultats de l'intégration économique du bloc depuis 2016.

Il a consacré également un chapitre sur la quatrième révolution industrielle, l'une des grandes tendances de l'ASEAN.

Selon l'AIR 2019, quatre ans après la mise en œuvre du Plan directeur de l’AEC 2025, l'ASEAN continue de progresser dans la concrétisation de sa vision de l'AEC 2025 visant à édifier une communauté hautement intégrée, compétitive, innovante et dynamique.

Rédigé par la Direction de la surveillance de l'intégration de l'ASEAN, relevant du Secrétariat de l'ASEAN, l’AIR est publié périodiquement depuis 2015, avant le lancement officiel de l'AEC. -VNA