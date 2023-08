Photo:asean.org

Jakarta, 11 août (VNA) - Le groupe de travail de l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN (IAI) a tenu le 10 août à Jakarta sa 71e réunion au siège du secrétariat de l'ASEAN, avec la participation de tous les États membres et du Timor Oriental en tant qu'observateur.Le dernier rassemblement du groupe pour 2023 a été présidé par l'ambassadeur Bovonethat Douangchak, représentant permanent du Laos auprès de l'ASEAN.Les coordonnateurs nationaux de l'IAI représentant les ministères des Affaires étrangères du Cambodge, du Laos, du Myanmar et du Vietnam se sont joints à la réunion pour informer le groupe de travail sur les progrès dans la mise en œuvre des projets de l'IAI dans leurs pays respectifs.Les délégués ont discuté de l'avancée des projets dans le cadre du plan de travail actuel de l'IAI et de son rapport de suivi des résultats. Les rapports nationaux présentés par les coordonnateurs nationaux de l'IAI ont également été présentés.Le groupe de travail a également accrédité un nouveau projet, s'ajoutant à un portefeuille total de 75 projets IAI mis en œuvre dans le cadre du plan de travail actuel de l'IAI.Les préparatifs pour convoquer la réunion de consultation entre le groupe de travail de l'IAI et les partenaires de l'ASEAN le 11 août 2023 ont également été discutés.L'IAI a été lancée par les pays de l'ASEAN en 2000 dans le but de réduire l'écart de développement entre les États membres et d'aider les quatre derniers membres, à savoir le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam, à s'intégrer pleinement à l'économie régionale.- VNA