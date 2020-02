Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les ambassades de trois pays de l'ASEAN en Ukraine que sont le Vietnam, la Malaisie et l'Indonésie, ont organisé conjointement le 13 février un programme de présenter la cuisine et la culture de l'ASEAN.

Il s'agissait d'un événement visant à promouvoir l'art et la culture gastronomique du Vietnam en particulier et des pays de l'ASEAN, en général dans le cadre des activités du Club des épouses des ambassadeurs et des chefs des Représentions étrangères à Kiev.

Le programme de trois heures a présenté aux participants le plat malaisien Yee Sang, la recette du «nem » (rouleau de printemps) du Vietnam, des danses traditionnelles indonésiennes.

A l’issue de ce programme, les invités ont reçu des cadeaux d'identité nationale de ces trois pays. - VNA