Hanoi (VNA) - Le 11 mai, l'ASEAN Post a publié un article intitulé «Renforcer la sécurité alimentaire pendant la pandémie», appelant la communauté internationale à agir immédiatement pour que les chaînes d'approvisionnement alimentaire continuent de fonctionner.

Dans un supermarché en Thaïlande. Photo: VNA



L'article a souligné les mesures urgentes que les pays doivent prendre pour garantir la sécurité alimentaire dans le contexte de pandémie de COVID-19, qui affecte gravement l'agriculture et la transformation des aliments.



Les gouvernements des pays, en particulier des pays sous-développés, devraient réaliser des politiques de subvention sociale, distribuer des vivres pour garantir la vie des citoyens, a-t-il ajouté.



Les décideurs doivent se concentrer sur l'élimination des goulets d'étranglement logistiques dans les chaînes de valeur nationales et internationales afin que les aliments puissent circuler librement entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci, a-t-il ajouté.



L’article souligne également la nécessité d’appliquer des solutions technologiques à la production agricole et de mettre en œuvre une politique d’autosuffisance pour réduire la dépendance à l’égard des importations alimentaires.



Au niveau mondial, les décideurs doivent mettre en œuvre quatre types d'actions, notamment l'augmentation du financement des mesures de secours alimentaire et de protection sociale dans les pays pauvres, l'investissement dans la production agricole locale, l'atténuation des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales de produits agroalimentaires en soutenant les pôles logistiques régionales et les collectivités locales et encourageant le secteur privé à financer les entreprises agro-industrielles et agro-technologiques.



L'article a noté que les ressources devraient être rapidement affectées aux opportunités d'investissement qui émergeront à la suite de la pandémie, en particulier pour les solutions innovantes de chaîne de valeur.

L’article a déclaré que ces solutions devraient être mises en œuvre rapidement si l'humanité veut prévenir une crise alimentaire catastrophique dans les pays en développement.- VNA