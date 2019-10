Jakarta (VNA) – La 59e réunion de la mission (Task Force) chargée de l’Initiative pour l’Intégration de l’ASEAN (Initiative for ASEAN Integration – IAI) a eu lieu les 3 et 4 octobre au siège du secrétariat de l’ASEAN à Jakarta, en Indonésie.

L’ambassadeur Tran Duc Binh, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), a participé à cet événement.

La 59e réunion de l’IAI Task Force avait pour objet d’évaluer la mise en œuvre des projets dans le cadre de cet initiative et d’avancer des mesures propres à améliorer l’efficacité de la réalisation de la 3e phase du Plan de travail sur l’IAI (IAI Work Plan III).

A ce jour, 19 des 26 lignes d’action dans le cadre de la 3e phase du Plan de travail (2016-2020) sur l’IAI ont été lancées. Elles concernent tous les cinq secteurs stratégiques que sont l’alimentation et l’agriculture, la facilitation du commerce, les PME, l’éducation et la formation, la santé publique. Une centaine de projets, d’une valeur de près de 26 millions de dollars, ont été approuvés et sont actuellement mis en œuvre. Ce sont Singapour, l’Inde, l’Union européenne et le Japon qui sont les plus grands bailleurs de fonds.

Le même jour, la 9e réunion consultative entre l’IAI Task Force et les partenaires de l’ASEAN a été organisée.

L’IAI Task Force a informé les partenaires de la mise en œuvre de la 3e phase du Plan de travail sur l’IAI.

Les partenaires, dont l’Australie, le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Inde, les Etats-Unis et la Suisse, ont déclaré apprécier les résultats obtenus et présenté des recommandations.

Les partenaires de l’ASEAN ont réaffirmé leur engagement de soutenir les projets dans le cadre de l’IAI, soulignant qu’il s’agissait d’un cadre de coopération important qui aiderait à réduire les écarts de développement au sein de l’ASEAN et à renforcer l’intégration régionale.

L’IAI a été approuvée par les pays membres de l’ASEAN en 2000, dans le but de réduire les écarts de développement au sein de ce bloc et d’assister le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam à s’intégrer de façon complète à l’économie régionale. La 3e phase du Plan de travail sur l’IAI est mise en œuvre depuis 2016. -VNA